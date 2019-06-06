«Перекресток» будет продавать продукты в кредит

Сеть супермаркетов «Перекресток» совместно с БКС Банком создаст цифровую карту рассрочки, которая позволит гражданам покупать продукты в кредит с льготным периодом. Об этом сообщается на сайте компании X5 Retail Group, в которую входит «Перекресток».

Оформить карту покупатели смогут в супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита по карте человеку нужно будет предоставить свои паспортные данные.

«В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации», – сказала главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич.

Представитель компании уточнил «Ведомостям», что в ситуации, когда доходы населения снижаются, карта рассрочки «позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)». Также, по его словам, подобная карта помогает поддерживать спрос на повседневные товары.

Напомним, о снижении реальных доходов россиян в 2019 году говорилось, в частности, в прогнозе Счетной палаты. В ведомстве считают, что в этом году в стране не снизится уровень бедности на 2,4%, как это планировалось для выполнения президентского указа. В Счетной палате отмечали, что за первый квартал этого года реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого. Такие же показатели в апреле зафиксировал Росстат.