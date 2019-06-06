«Я что, свадебный генерал?»: Путин – об отсутствии приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не видит проблемы в том, что не получил от лидеров западных стран приглашения на празднование 75-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии, передает Интерфакс.

«По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь»,

— сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

Президент добавил, что если «заняться какой-то конспирологией», то можно представить, что западные лидеры «хотели пошушукаться между собой» о дальнейших отношениях с Россией.

5 июня в Нормандии проходят торжественные мероприятия, в которых принимают участие президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и королева Елизавета II.

В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин «пока не получал» приглашения на участие в празднование годовщины высадки союзников. При этом пять лет назад российский президент присутствовал на аналогичном мероприятии в Шато-де-Бенувиль. Тогда на встрече с главами Германии, Франции и Украины официально обсуждались меры по урегулированию военного конфликта в Донбассе, а формат переговоров после этого получил название «нормандский».