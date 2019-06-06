Роскомнадзор дал VPN-сервисам месяц на подключение к реестру запрещенных сайтов

Роскомнадзор может заблокировать в течение месяца девять VPN-сервисов, которые не подключились к реестру запрещенной информации. Об этом сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Жаров.

Он отметил, что уведомления были разосланы десяти сервисам. Только один из них, Kaspersky Secure Connection, подключился к реестру.

«Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована. Значит, будем это и делать в какие-то сроки», — сказал Жаров.

Он считает, что блокировка сервисов не станет «трагедией» для интернет-пользователей: «Эти десять VPN не исчерпывают собой весь список проксирующих программ, доступным нашим гражданам. Я думаю, трагедии не произойдет, если они будут заблокированы, хотя мне это очень жалко».

Напомним, в марте Роскомнадзор потребовал подключиться к реестру запрещенных сайтов десять сервисов: NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, OpenVPN, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Об отказе выполнять требования ведомства заявляли в OpenVPN, NordVPN, TorGuard, VyprVPN и VPN Unlimited.

При этом Жаров в разговоре с Интерфаксом сообщал о четырех сервисах, отказавшихся подключаться к реестру. С пятью ведомство планирует вести переговоры в течение еще некоторого времени.