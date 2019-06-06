Глава Роскомнадзора заявил о достижении компромисса между «Яндексом» и ФСБ по передаче ключей шифрования

ФСБ не жаловалась Роскомнадзору на неисполнение «Яндексом» их требований, заявил глава надзорного ведомства Александр Жаров на Петербургском экономическом форуме.

Чиновник назвал это примером «эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ». «С одной стороны, компания заявила, что ключи шифрования она предоставлять не будет.

Но, очевидно, в ходе диалога они нашли приемлемое решение

для того, чтобы необходимую для ФСБ информацию для выявления преступников или иную значимую для государства информацию предоставить», — сказал Жаров (цитата по ТАСС).

ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» еще несколько месяцев назад, однако, по данным СМИ, руководство компании откзывалось это сделать. В «Яндексе» говорили, что «закон Яровой», на который ссылались в ФСБ, не предполагает передачу ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.