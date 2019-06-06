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Глава Роскомнадзора заявил о достижении компромисса между «Яндексом» и ФСБ по передаче ключей шифрования

Общество

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ФСБ не жаловалась Роскомнадзору на неисполнение «Яндексом» их требований, заявил глава надзорного ведомства Александр Жаров на Петербургском экономическом форуме.

Чиновник назвал это примером «эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ». «С одной стороны, компания заявила, что ключи шифрования она предоставлять не будет. 

Но, очевидно, в ходе диалога они нашли приемлемое решение

для того, чтобы необходимую для ФСБ информацию для выявления преступников или иную значимую для государства информацию предоставить», — сказал Жаров (цитата по ТАСС).

ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» еще несколько месяцев назад, однако, по данным СМИ, руководство компании откзывалось это сделать. В «Яндексе» говорили, что «закон Яровой», на который ссылались в ФСБ, не предполагает передачу ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

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Теги:
пакет яровой, фсб, яндекс, жаров, роскомнадзор, va
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