В Москве задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича в 2009 году

Правоохранительные органы задержали 5 июня двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича в ноябре 2009 года, говорится на сайте Следственного комитета. Накануне издание Baza сообщало о задержании трех фигурантов дела.

По предварительной версии, двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения на серебристой «Ладе-Приора» поравнялись на Смоленской набережной с «Мерседесом Бенц 500» Калмановича и открыли по нему огонь. Сам бизнесмен погиб, его водитель выжил.

Дело закрыли в 2011 году из-за отсутствия фигурантов и возобновили в феврале 2019 года. Как писала Baza, все задержанные ранее были судимы за грабеж и бандитизм. «Московский комсомолец» уточнял, что в начале их задержали по другому делу, однако на допросе они заявили о причастности к убийству Калмановича, не назвав при этом имени заказчика.

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Калманович был директором Дорогомиловского рынка, а также президентом женского баскетбольного клуба «Спартак». В советское время был разведчиком, за что несколько лет провел в израильской тюрьме. Жена экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова рассказывала, что именно Шабтай, который был заместителем политика, первым обнаружил его мертвым. Позднее бизнесмен называл себя «наставником» его дочери Ксении.