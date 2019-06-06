Папа Римский утвердил изменение фразы об искушении в молитве «Отче наш». В РПЦ заявили, что не видят в этом смысла

Папа Римский Франциск утвердил изменения в тексте молитвы «Отче наш», сообщило итальянское католическое издание Avvenir со ссылкой на кардинала Гуалтьерро Бассетти.

Изменения коснулись части молитвы, где говорится об ответственности верующего за прегрешение. В новом варианте строчка «не введи нас во искушение» будет изменена на «не дай нам поддаться искушению».

По мнению главы католической церкви, старый текст молитвы был неточным, потому что из него следовало, что человека к греху подводит Бог. Впервые Папа Франциск заявил о том, что фразу необходимо заменить, в 2017 году, посчитав, что текущий вариант молитвы не соответствует христианскому вероучению. До этого такую же позицию высказывала Конференция епископов Франции в 2013 году.

Как отмечает Avvenir, епископы и эксперты работали над текстом более 16 лет. Они пришли к выводу, что оригинальный вариант текста был искажен переводами с арамейского на греческий и другие европейские языки.

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что не будут редактировать «Отче наш» вслед за католической церковью. РПЦ не считает, что это имеет смысл, хотя и не видит в изменении ничего плохого.

Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский подчеркнул, что в России богослужения проводятся на церковнославянском языке, а в нем фраза имеет значение схожее с католической редакцией.

«Если не меняется кардинально смысл, язык не опошляется, то в этом ничего плохого нет. В данном случае в нашей версии "не введи нас во искушение" и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», — сказал священник агентству РИА Новости.