СБУ заявила о задержании в Мариуполе «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины задержала в Мариуполе 58-летнего офицера запаса Вооруженных сил Вячеслава Левченко, которого, по их данным, завербовала российская ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба разведки.

Левченко задержали во время получения материалов об оперативно-служебной деятельности СБУ, утверждает ведомство. Его также обвиняют в подготовке убийства офицеров СБУ, а также в попытке вербовки ее сотрудников.

Помимо этого, он, по данным разведки, передавал российским спецслужбам данные о передвижении украинской военной техники в Донецкой области.

Левченко, по данным СБУ, завербовали в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского училища противо-воздушной обороны имени Андропова. До этого, в 2014 году, его задерживали по подозрению созданию террористической группы, однако позднее отпустили в ходе обмена пленными.

Ранее 6 июня в Крыму гражданина Украины приговорили по обвинению в шпионаже к 10 годам колонии строгого режима. По версии ФСБ, он выполнял задание СБУ и собирал данные о российской военной технике.