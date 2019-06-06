Администрация: трансляция, на которой мэр Омска упала в лужу, пропала с сайта из-за «небывалой грозы»

Видеотрансляция, на которую попал момент падения мэра Омска Оксаны Фадиной в лужу, пропала с сайта местной администрации по техническим причинам. Об этом заявили в мэрии Омска, комментируя инцидент с главой города.

Накануне мэр Омска Оксана Фадина поскользнулась и упала в грязь во время инспекции недавно отремонтированного дома в Советском административном округе, куда она пришла пообщаться с подрядчиком. Из-за ливня дороги размыло, и не территории стройки образовались большие лужи. Перед тем как упасть, Фадина спросила: «Ну что, будем прыгать?».

Момент падения попал в официальную видеотрансляцию сайта правительства региона, но позже ролик исчез. Видео с инцидентом распространилось в соцсетях и СМИ.

В администрации отрицают, что собирались намеренно скрывать происшествие.

«В городе вчера была небывалая гроза, сбоила связь, поскольку трансляция ведется через несколько линий — произошел какой-то технический сбой. Пока мы его решали — коллеги, которые смотрели стрим и копировали себе, нарезали кадров. В этой ситуации было бы нелепо плодить новые инфоповоды на тему: "Мэрия удалила и заново выложила стрим" или "Под натиском журналистов мэрия восстановила видео"», — объяснили в омской администрации (цитата по РИА Новости).

В мэрии добавили, что Фадина не пострадала из-за падения и сразу после этого продолжила работу.