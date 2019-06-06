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Альфа-банк подал иск о банкротстве предприятия Минобороны из-за долга в 6 млрд рублей

Общество

 

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» – строительного предприятия Минобороны, говорится в картотеке Арбитражного суда Москвы. 

Представитель банка уточнил, что застройщик Минобороны задолжал им по кредиту на «текущую деятельность» вместе с пени 6,3 млрд рублей. «Подаче иска предшествовали переговоры, однако конструктивных предложений от заемщика не поступило», – заявили «Ведомостям» в банке.

В акционерном обществе «ГУОВ» заявили, что готовы выполнить имеющиеся финансовые обязательства «в течение ближайших месяцев». 

Согласно сайту строительного предприятия, оно проектирует и строит военные клиники, кадетские и суворовские училища, жилые дома для семей военнослужащих. Оно также занималось строительством первой очереди военного парка Минобороны «Патриот», где планируется возведение Главного храма Вооруженных сил.

Теги:
банкротство, альфа-банк, минобороны, суды, va
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