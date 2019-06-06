Федерация хоккея с мячом запретила журналистам критиковать матчи, игроков и судей

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) запретила журналистам негативно высказываться о матчах, игроках и официальных лицах федерации. Об этом следует из обновленного регламента, который опубликован на сайте ФХМР.

«Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или негативно высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и Клубов, об участниках Чемпионата и Чемпионате в целом, а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что об аккредитации каждого журналиста на матч теперь должен ходатайствовать клуб. Кроме того, именно клуб понесет ответственность, если представитель СМИ нарушит «журналистскую этику». За первое нарушение клуб оштрафуют на 100 тысяч рублей, за повторное — на 200 тысяч. Сам журналист лишится аккредитации.