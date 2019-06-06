Обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову продлили арест

Киевский районный суд Симферополя продлил до 12 августа арест крымскому татарину Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК).

Также судья Антон Цикуренко вынес частное определение в адрес ФСИН из-за того, что Бекиров, инвалид первой группы с диабетом, провел 12 часов в ожидании судебного заседания без медицинской помощи, в том числе инсулина, и питания. В заседании Бекиров участвовать отказался, сославшись на состояние здоровья, однако на требование защиты вызвать врача, судья ответил отказом.

Бекирова задержали 12 декабря 2018 года на админгранице с Херсонской областью, когда пытался въехать в Крым. Его обвиняют в приобретении, перевозке и хранении 12 кг взрывчатых веществ и почти 200 патрон калибра 9 мм, которые он, по версии следствия, передал некоему водителю такси, попросив спрятать.

Через месяц таксист заявил о взрывчатке и патронах в ФСБ, сейчас он выступает единственным свидетелем обвинения, засекреченным под псевдонимом Карим Меметов. Защита утверждает, что Бекиров не причастен к взрывчатке и патронам и готова предоставить следствию поминутное алиби Бекирова во время его пребывания на полуострове.