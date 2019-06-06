В Дагестане ФСБ задержала членов 15 групп последователей «Свидетелей Иеговы»

В Дагестане ФСБ задержала руководителей и членов 15 групп последователей «Свидетелей Иеговы» (признанной судом экстремистской и запрещенной организации) по обвинению в осуществлении деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, на протяжении нескольких лет задержанные тайно собирались для «изучения экстремистской литературы и координации деятельности про распространению идеологии организации».

«Также проводились выезды за границу для встречи с зарубежными координаторами, в ходе которых адептами получалось финансирование и рекомендации по расширению деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В начале июня Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца четверых местных последователей «Свидетелей Иеговы». Верующие сообщали о применении насилия во время задержаний. По данным представителей конфессии, перед задержанием вооруженные сотрудники ФСБ в масках и бронежилетах также провели обыски по 10 адресам в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте.

Преследование последователей «Свидетелей Иеговы» началось после того, как весной 2017 года Минюст признал организацию экстремистской и внес около ее 100 материалов в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.