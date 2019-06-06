В Петербурге на фотожурналиста составили протокол за участие в первомайском шествии

На фотографа петербургского издания MR7.ru Георгия Маркова составили административный протокол за участие в акции 1 мая, — об этом сам Марков сообщил на своей странице в фейсбуке.

Согласно тексту протокола, фотожурналиста обвиняют в том, что он «добровольно присутствовал в группе граждан, которые допустили остановку у д. 69 по Невскому проспекту, отказываясь следовать дальше по согласованному в установленном порядке законом маршруту...», а также «вместе с другими участниками» скандировал антиправительственные лозунги.

Задержание Георгия Маркова. Фото: facebook.com

1 мая полицейские задержали Георгия Маркова за то, что по словам журналиста, он вступился за женщину, которую сбили с ног полицейские. Марков рассказал, что при задержании его ударили по ребрам и затылку. При этом, фотограф имел при себе пресс-карту и редакционное задание, — документы, необходимые журналисту для работы на массовых мероприятиях.

Напомним, первомайское шествие в Петербурге завершилось массовыми задержаниями его участников: во время шествия по Невскому проспекту, полиция пошла на разгон колонны демократических сил с активистами «Открытой России», «Партии Роста», «Справедливой России», «Партии перемен», «Объединенных демократов», а также штаба Алексея Навального, участие которых в мероприятии Смольный ранее согласовал. В автозаки отправилось более 60 человек, включая организаторов.