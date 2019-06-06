В Тюмени обыскали квартиру, которую ранее арендовал экс-координатор «Открытой России»

В Тюмени в квартире, которую ранее арендовал бывший координатор «Открытой России» Антон Михальчук, прошел обыск. Об этом сам Михальчук рассказал «Новой газете».

Как Михальчуку сообщили владельцы квартиры, сотрудники правоохранительных органов пришли в отсутствие проживающих, изъяли всю технику, блокноты и носители информации. По его словам, хозяйке квартиры сказали, что обыск проводится по делу о краже, но в постановлении упоминается «Открытая Россия».

В конце мая стало известно, что на бывшего координатора «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука завели уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). Его обвиняют в том, что 17 февраля 2018 года он «выполнял роль координатора на семинаре», а 25 октября того же года «провел прямую линию видеоконференцсвязи» с бизнесменом и основателем движения Михаилом Ходорковским.

Ранее активиста объявили в федеральный розыск. Сейчас Михальчук не живет в России, так как в конце прошлого года уехал на учебу в Европу.

Это уже четвертое уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией, заведенное против членов «Открытой России».

«Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. Движение не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В конце марта из-за преследования активистов в движении приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.