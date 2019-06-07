Футболисты сборной Голландии и Португалии вышли в финал Лиги наций

Сборная Голландии по футболу обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций УЕФА. Матч закончился со счетом 3:1.

Первый гол забили англичане: на 32-й минуте Маркус Рашфорд реализовал пенальти. Только на 73-й минуте Голландии усилиями Маттейса де Лигта удалось сравнять счет. В овертайме англичанин Кайл Уокер забил в свои ворота. Вскоре Квинси Промес (Голландия) установил окончательный счет.

Ранее в финал вышла сборная Португалии, обыгравшая команду Швейцарии со счетом 3:1. Все три мяча в ворота швейцарцев забил Криштиану Роналду. В составе команды Швейцарии на 57-й минуте пенальти реализовал Рикардо Родригес.

Все матчи финального турнира Лиги наций проходят в Португалии. В финале Голландия сыграет с Португалией. Англия в матче за третье место встретится со Швейцарией. Обе игры пройдут 9 июня.

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Лига наций УЕФА – новый турнир для национальных сборных по футболу, который по замыслу организаторов заменит товарищеские матчи. Кроме того, победитель турнира получит путевку на чемпионат Европы 2020 года.

В турнире примут участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА, на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

Сборная России не смогла пробиться в лигу А, уступив Швеции в матче заключительного тура, и потеряла возможность побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020. Чтобы пробиться на ЧЕ, России необходимо хорошо выступить в отборочном турнире.