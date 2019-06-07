Московский метрополитен направит своих сотрудников в Шереметьево для помощи с выдачей багажа

Сотрудников столичного метрополитена направят в Шереметьево для решения проблемы с выдачей багажа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оказать содействие аэропорту — это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла», — сообщили в пресс-службе метрополитена, добавив, что проблем в работе метро не возникнет — в аэропорт отправят тех, кто не задействован в оперативной работе.

В Шереметьево с 31 мая начались проблемы с выдачей багажа: некоторые пассажиры получали свои вещи с задержкой в полтора-два часа. Пресс-служба аэропорта объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Как рассказал гендиректор аэропорта Михаил Василенко, проблемы вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа. Однако, по данным источников «Коммерсанта» и «Ведомостей», аэропорт не успевает обрабатывать багаж из-за нехватки грузчиков. Источники «Медузы» объясняют нехватку грузчиков с сокращением их зарплаты.