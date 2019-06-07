Суд в США приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении своих детей

В штате Канзас Окружной суд города Уичито приговорил к семи годам лишения свободы гражданку России Богдану Осипову по обвинению в похищении и вывозе за пределы США своих детей, а также вымогательстве алиментов. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор объявлен — это 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором после освобождения, а также штраф, компенсация ущерба в размере 18 100 долларов и дополнительный сбор в 300 долларов», — сообщили в суде.

Иск против 38-летней Осиповой подал военнослужащий Брайан Молби —ее бывший муж и отец детей. В 2014 году Осипова вывезла из США в Россию двух детей без согласования с мужем, с которым она начала бракоразводный процесс. Вернувшись в Россию, она родила третьего ребенка.

Суд в США решил, что дети должны жить с отцом, тогда как российский суд определил их место жительства в России и назначил Молби выплату алиментов. В сентябре 2017 года Осипова вернулась в США, чтобы решить вопрос опеки над детьми, и была арестована по иску бывшего мужа.

Во время суда россиянка дала согласие на возвращение детей в США, но суд в России не дал разрешение на их вывоз за границу. Сейчас дети Осиповой находятся в России под опекой ее родной тети.

Генеральное консульство России в Хьюстоне назвало решение суда «несправедливым и негуманным». «Будем добиваться пересмотра», — заключили в консульстве.