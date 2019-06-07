«Коммерсант»: Росавиация аннулировала свидетельства десятков пилотов, окончивших ЮУрГУ. Один из них управлял разбившимся Ан-148

Свидетельства 65 пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет в Челябинске, были анулированы. Это произошло после прокурорской проверки, проводившийся из-за катастрофы самолета Ан-148, который принадлежал «Саратовским авиалиниям». Об этом пишет «Коммерсант».

Во время проверки выяснилось, что второму пилоту разбившегося самолета Сергею Гамбаряну было выдано свидетельство коммерческого пилота после обучения в ЮУрГУ. Однако, пишет газета, университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Помимо Гамбаряна ведомство выявило еще 64 пилота, закончивших ЮУрГУ. Их лишили лицензии коммерческих и линейных пилотов, а затем уволили с работы. Кроме того выяснилось, что обучение многих из них оформлялось как профессиональная переподготовка и стажировка, хотя они не были пилотами гражданской авиации. Они оспаривали решение Росавиации в судах, но их иски были отклонены.

11 февраля прошлого года в Раменском районе Московской области произршло крушение Ан-148, вылетевшего из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Согласно выводам Следственного комитета, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение из-за ошибки пилота. По данным СК, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, которые во время набора высоты покрылись льдом. В результате командир экипажа Валерий Губанов принял решение о разгоне самолета его переводе в режим пикирования исходя из неверных данных.