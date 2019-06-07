СМИ: швейцарские спецслужбы раскрыли имя еще одного причастного к атаке на WADA россиянина

Сотрудник российской дипмиссии Сергей Желтиков был причастен к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 2016 года и координировал работу предполагаемых офицеров Главного управления Генштаба (ГРУ). Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

Желтиков, по данным издания, работал вице-консулом в марсельском генконсульстве, однако не был официально зарегистрирован среди сотрудников дипмиссии. Осенью 2016 года он встречал в аэропорту двух предполагаемых исполнителей атаки, Евгения Серебрякова и Алексея Моренца.

В сентябре трое пытались получить подробности из доклада Макларена о допинге в России с помощью уязвимости в Wi-Fi-сети отеля, где проживали участники конференции WADA. Желтиков при этом занимался «обеспечением безопасности» и «логистикой», отмечает Le Monde. В октябре он покинул страну.

Личность Желтикова была установлена в прошлом году, однако швейцарские спецслужбы решили не называть его имени на пресс-конференции в октябре. Моренца и Серебрякова, вместе с еще двумя предполагаемыми офицерами ГРУ, выслали из страны в апреле после попытки атаки на Организацию по запрещению химического оружия. Нидерланды также заподозрили их в попытке украсть данные о расследовании крушения MH17. Россия все обвинения отрицала.