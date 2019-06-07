Жителя Вологодской области оштрафовали за статус во «ВКонтакте» про «сказочного Путина»

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Щадрина по статье о неуважении к власти за нецензурное высказывание о президенте Владимире Путине (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Об этом сообщает «7×7».

Протокол на мужчину составили в середине мая, когда в статусе своей страницы он написал: «Путин *** не сказочный, а реальный». Таким образом он решил поддержать жителя Новгородской области, которого еще в апреле первым оштрафовали на ту же сумму по новой статье за пост с фразой «Путин — сказочный ***».

Щадрин связывал в разговоре с «Радио Свобода» свое административное преследование с тем, что в июле прошлого года устраивал в своем селе Верховажье митинг против пенсионной реформы, а также критиковал на своей странице местных полицейских.