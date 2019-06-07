В Москве задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Редакция связывает его преследование с журналистской деятельностью

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщило издание. Как уточнили в МВД, его подозревают в попытке сбыта наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Сам журналист вину не признает и считает случившееся провокацией.

Его задержали 6 июня в 14:30 около метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником, и доставили в отделение на улице Луначарского, уточнил «Би-би-си» его адвокат Дмитрий Джулай.

При досмотре оперативники обнаружили в рюкзаке у Голунова сверток с наркотическим веществом, а еще один сверток нашли при обыске в его квартире. Как позднее рассказал по телефону следователь Игорь Лопатин журналистке Светлане Рейтер, там находился мефедрон.

Голунов также рассказал адвокату, что сотрудники полиции его избили: ударили кулаком в щеку и пинали ногами в грудь. Московское МВД в официальном заявлении применение насилия отрицает.

По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката, а также отказали в вызове скорой, поэтому медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания после ареста. Адвокат добавил, что после задержания не была выполнена процедура смыва с рук, что также является грубым процессуальным нарушением.

В «Медузе» заявили, что убеждены в невиновности Голунова и готовы «защищать своего журналиста всеми доступными способами».

«У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной»,

— говорится в заявлении редакции.

В «Медузе» Голунов писал о государственных закупках в московской мэрии, об исторических зданиях в столице, которые собираются снести, о мусороном и похоронном бизнесе, а также о миллиардах родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. До этого журналист работал в «Ведомостях», Forbes, РБК, «Слоне» и на «Дожде».