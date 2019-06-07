Reuters: США сократили подготовку турецких пилотов F-35 из-за покупки С-400 у России

США не будут больше принимать турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за покупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400 у России, сообщает Reuters со ссылкой источники в Белом доме.

При этом уже начавшие тренировочный курс на авиабазе Люк в Аризоне турецкие военные — четверо пилотов, двое инструкторов и еще 20 сопровождающих — продолжат обучение. Решение коснется только пилотов и сотрудников ремонтных бригад, которые только ожидают командировки в США.

Американские чиновники настаивают на отмене сделки по С-400 на 2,5 млрд долларов между Россией и Турцией, объясняя это тем, что истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем ПВО. В качестве альтернативы Пентагон предложил Анкаре американскую систему Patriot, однако власти Турции не стали отменять договоренности. В начале апреля США прекратили поставлять Турции детали для F-35, а в конце мая —предъявили двухнедельный ультиматум.