МВД подтвердило возбуждение дела против журналиста «Медузы» по статье о сбыте наркотиков, но отрицает применение силы к нему

Обновление 13:15 МВД в отдельном заявлении заверило, что опубликованные фотографии действительно были сделаны в арендуемой квартире Голунова на Вешняковской улице. Его знакомые ранее это опровергали.

Полицейские при задержании не применяли насилие к корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, который проходит подозреваемым по делу о попытке сбыта наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК), говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

«Сообщения отдельных СМИ <..> не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводится следственные действия с участием его адвоката», — заявили в МВД.

Сам журналист рассказывал адвокату, что при задержании его ударили кулаком в щеку и пинали ногами в грудь. При этом полицейские отказались вызвать ему в отделение скорую помощь — медосвидетельствование журналист сможет пройти только в СИЗО.

Голунова задержали накануне днем в центре Москвы около метро «Цветной бульвар». При досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона.

МВД также опубликовало кадры якобы из его квартиры, на которых изображено химическое оборудование. Сосед Голунова журналист Александр Уржанов в фейсбуке написал, что фотографии были сделаны в другом месте: «Дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нём был много раз. Это не фотки оттуда, там нет таких полок и всего остального — это левые фотки какого-то подвала».

Его адвокат Дмитрий Джулай в разговоре с Интерфаксом отметил, что до начала обысков Голунова около получаса держали в машине у дома. Ключи у журналиста изъяли еще при задержании, а сотрудники полиции несколько раз выходили из автомобиля и отходили. «За это время они теоретически могли сделать что угодно, ведь ключи от квартиры были у них», — сказал защитник.

Фото с обысков в квартире Голунова. Фото: пресс-служба МВД

Сам журналист вину не признает и считает случившееся провокацией. В «Медузе» связали уголовное преследование с его журналистской деятельностью и обещали «защищать своего журналиста всеми доступными способами».