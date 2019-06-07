Счетная палата заявила об отсутствии ошибок в докладе о зарплатах медработников

Счетная палата заявила, что ошибок в докладе о зарплатах медицинских работников, в котором говорилось о невыполнении «майского указа» Путина в большинстве российских регионов, нет. Об этом сказано в сообщении ведомства.

В Счетной палате считают необоснованным то, что глава Минздрава Вероника Скворцова, говоря про доклад Счетной палаты, указала на допустимую погрешность в 5%. «С учетом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили и по младшему медицинскому персоналу 4 региона имеют отклонения от 5 до 10%», — отмечала она (цитата по РИА Новости).

В ведомстве отметили, что такой нормы нет. Погрешность в 5% допустима только при использовании прогнозных размеров зарплат и эта норма носит рекомендательный характер, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, «Основные направления бюджетной политики» не могут влиять на исполнение критериев президентского указа, отметила Счетная палата.

В прошлом году зарплаты медицинских работников выросли за счет сокращения младшего персонала, предположило ведомство. Оно привело официальную статистику, согласно которой рост зарплат произошел на фоне сокращений.

Доклад Счетной палаты был опубликован 3 июня. В нем говорилось, что «майский указ»президента России Владимира Путина по повышению зарплат медработников в прошлом году не был выполнен в 50 из 85 субъектах федерации. Некоторые регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами для обнаружения туберкулеза и ВИЧ, а также по уровню информированности населения, отмечалось в документе.

Согласно «майским указам» Путина, к 2018 году зарплаты среднего и младшего медперсонала должны вырасти до 100% от средней зарплаты в регионе. При наличии у медиков высшего образования зарплата должна составить 200% от средней.