Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке, пишет РИА Новости.

«Я за то, чтобы закон оставался, оставался профилактическим, а СМИ за него не наказывали, а, например, заставляли бы курсы дополнительные проходить в Роскомнадзоре», — заявил он.

Согласно российскому законодательству, печатные периодические издания должна выставлять маркировку (0+, 6+, 12+, 18+) самой старшей возрастной категории, на которую рассчитана информация в выпуске.

За выпуск СМИ без размещения знака информационной продукции либо со знаком, который не соответствует категории информационной продукции, предусмотерны штрафы до 50 тысяч рублей (ч. 2.1 ст. 13.21 КоАП).

Так, в 2015 году за размещение на сайте баннера без возрастной маркировки на 150 тысяч рублей (до снижения размера штрафов) оштрафовали спортивное издание Sports.ru.

По словам Жарова, возрастная маркировка предназначена прежде всего для родителей и опекунов детей, чтобы они понимали, в какой находятся информационной зоне.