Песков: в Кремле «только услышали» про задержание корреспондента «Медузы» Голунова

Обновление 14:19 Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника московского главка полиции Олега Баранова взять дело под личный контроль

В Кремле «только услышали» о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова по делу о сбыте наркотиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Проекту».

Когда Пескова спросили, не было ли это провокацией, он обратил внимание на «опубликованные МВД фото из дома». В полиции уверяли, что фотографии с химическими оборудованием были сделаны на съемной квартире журналиста при досмотре с присутствием понятых, хотя его знакомые это отрицали.

Генпрокурор Юрий Чайка в кулуарах Петербургского форума рассказал, что впервые слышит о деле и «не знает, что там». Когда его спросили, возьмет ли ведомство дело под свой контроль, он ответил: «Мы все дела под контроль берем».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал запросить информацию о задержании Голунова у полиции, поскольку «одна из функций Роскомнадзора — защита прав журналистов». Мэр Москвы Сергей Собянин, также находящийся на ПМЭФ, проигнорировал вопрос журналистов о Голунове, отмечают «Ведомости».

Сергей Собянин как обычно молчит — на этот раз ему нечего сказать про задержание Ивана Голунова pic.twitter.com/OFQPDnsV8V — ROMB (@romb_news) June 7, 2019

Голунова задержали накануне днем в центре Москвы около метро «Цветной бульвар». При досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.