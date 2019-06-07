«Яндекс» подтвердил договоренность с ФСБ по поводу передачи ключей шифрования

В «Яндексе» подтвердили наличие решения по поводу передачи Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключей шифрования, пишет РБК со ссылкой на управляющего директора компании Тиграна Худавердяна.

«Ситуация очень простая: есть “закон Яровой”, и все его должны исполнять.

Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал он. Худавердян отказался раскрыть детали договоренностей со спецслужбами.

ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» еще несколько месяцев назад, однако, по данным СМИ, руководство компании откзывалось это сделать.

В «Яндексе» тогда говорили, что «закон Яровой», на который ссылались спецслужбы, не предполагает передачу ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ФСБ не жаловалась ведомству на неисполнение «Яндексом» их требований, и сообщил, что участники конфликта «в ходе диалога нашли приемлемое решение».