Суд в Приморье оштрафовал на 28 млн рублей компанию-отловщика косаток и белух

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28 млн рублей компанию «Белый кит», которая занималась отловом косаток и белух, содержащихся в приморской «китовой тюрьме», пишет РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.17 КоАП). Суд не стал конфисковывать судно и орудия нарушения.

Аналогичные административные дела заведены еще на три компании, занимавшиеся отловом, — «Сочинский дельфинарий», «Афалина» и «Океанариум ДВ».

О косатках и белухах в бухте «Средняя», которую из-за тесных грязных бассейнов и холода назвали «китовой тюрьмой», в прошлом году рассказала «Новая газета».

Около 100 морских животных выловили в Охотском море для поставки в Китай. После проверок в бухте зафиксировали многочисленные нарушения, были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая суд признал вылов животных незаконным, но отказался изъять их у частных компаний.