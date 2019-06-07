Калви не получил разрешения следствия на посещение ПМЭФ. Бизнесмен следит за его ходом по пересказам

Основатель Baring Vostok Майкл Калви так и не получил ответ от следствия, можно ли ему посетить Петербургский международный экономический форум, сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин Интерфаксу.

Ходатайство его защита подавала еще неделю назад, однако о решении следствия ей до сих пор не известно. Советник президента Антон Кобяков ранее предлагал ему следить за ходом форума по трансляции, однако суд запретил бизнесмену пользоваться средствами связи под домашним арестом. В итоге он узнавал о всех событиях «через слова адвокатов».

Сейчас идет второй день Петербургского форума, в предыдущие годы Калви был его частым гостем. Хотя устроители форума зарегистрировали бизнесмена как участника, в дискуссионной программе вместо него участвуют другие сотрудники инвесткомпании. О желании видеть Калви на ПМЭФ говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а на его полях «безусловным шоком для экономики» дело называл глава Счетной палаты Алексей Кудрин.