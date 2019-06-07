Путин назвал противостояние «Северному потоку-2» разговором «на языке экономического рейдерства»

Президент Владимир Путин в выступлении на Петербургском форуме назвал ограничения против строительства газопровода «Северного потока-2» попыткой западных стран сохранить доминирование в экономике.

«Многое [в мировой экономике] происходило и происходит под аккомпанемент разговоров про равенство, а когда.. подросли конкуренты, взыграли и амбиции, [западные] государства.. заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами», — заявил он (цитата по трансляции РИА Новости).

По его словам, проект газопровода «полностью отвечает национальным интересам всех участников и России», однако он «не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности». Путин также осудил ограничения в отношении китайской компании Huawei: «Это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи».

Напомним, строительство «Северного потока – 2» ведется по дну Балтийского моря вдоль уже существующего газопровода, его протяженность составит более 1200 км. В апреле Евросоюз принял газовую директиву, которая усложнит его согласование, а в начале июня США анонсировали санкции против участников строительства.