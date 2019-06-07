Дуров объявил о создании «первого в истории интернета эффективного и свободного» агрегатора новостей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о намерении создать «первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей».

«Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры», — написал он в своем телеграм-канале

Дуров предложил присоединиться к созданию агрегатора разработчикам «Яндекса», которые занимаются сервисами рекомендации контента. По его мнению, устройство «Яндекс.Новостей» впечатляет в техническом отношении, но ограничено «цензурой и русскоязычным рынком».

Предложение Дурова появилось на фоне сообщений о том, что «Яндекс» и ФСБ России договорились по поводу передачи ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». В компании объяснили свое решение требованиями «закона Яровой».