Чайка выступил за возвращение советской модели внесудебных арестов

Генпрокурор Юрий Чайка выступил за возвращение прокуратуре права помещать подозреваемых под стражу. Об этом заявил на панельной дискуссии в рамках Петербургского форума.

«Надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе, иначе проблема не будет решена.. У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей, — сказал генпрокурор (цитата по «Ведомостям»). — Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе:

прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу».

По его мнению, эта мера во время избрания меры пресечения бизнесменам защитит их от давления. При этом надзорное ведомство несколько лет назад выступало против идеи СПЧ, который по поручению Путина предложил ввести в процесс следственных судей, которые бы могли по просьбам сторон закреплять доказательства для будущего рассмотрения по существу.