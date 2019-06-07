В Москве начались задержания на пикете в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

обновление На задержанных журналистов, которые находятся в ОВД «Тверской», составляют протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия), передал «Новой» Илья Азар. Позднее он сообщил, что полиция отпустила всех без составления протоколов.

В Москве возде здания управления МВД по Москве начались задержания журналистов, которые встали с одиночными пикетами в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о сбыте наркотиков.

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Фото: Илья Азар / «Новая»

Одиночный пикет у здания МВД по Москве. Фото: Илья Азар / «Новая»

На данный момент известно, что задержаны журналисты:

Павел Каныгин, «Новая»

Илья Азар, «Новая»

Виктор Шендерович, писатель

Виктория Ивлева, фотограф

Григорий Туманов, «Батенька, да вы трансформер»

Александр Поливанов, Sports.ru

Александр Горбачев, экс-редактор «Медузы»

Анна Наринская, литературный критик

Виктория Микиша, «Такие дела»

Андрей Борзенко

Игорь Садреев

Александр Рыклин (позднее отпустили без составления протокола)

Как сообщает корреспондент «Новой», журналистов задержали за нарушение правил проведения пикета — якобы пикетчики стояли ближе, чем на 50 метров друг от друга.

Фото: Илья Азар / «Новая»

Голунова задержали накануне днем в центре Москвы. При досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.