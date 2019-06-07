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В Москве начались задержания на пикете в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Общество

 

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На задержанных журналистов, которые находятся в ОВД «Тверской», составляют протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия), передал «Новой» Илья Азар.

Позднее он сообщил, что полиция отпустила всех без составления протоколов.

В Москве возде здания управления МВД по Москве начались задержания журналистов, которые встали с одиночными пикетами в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о сбыте наркотиков.

Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Фото: Илья Азар / «Новая»
Одиночный пикет у здания МВД по Москве. Фото: Илья Азар  / «Новая»

На данный момент известно, что задержаны журналисты:

  • Павел Каныгин, «Новая»
  • Илья Азар, «Новая»
  • Виктор Шендерович, писатель
  • Виктория Ивлева, фотограф
  • Григорий Туманов, «Батенька, да вы трансформер»
  • Александр Поливанов, Sports.ru
  • Александр Горбачев, экс-редактор «Медузы»
  • Анна Наринская, литературный критик
  • Виктория Микиша, «Такие дела»
  • Андрей Борзенко
  • Игорь Садреев
  • Александр Рыклин (позднее отпустили без составления протокола)

Как сообщает корреспондент «Новой», журналистов задержали за нарушение правил проведения пикета — якобы пикетчики стояли ближе, чем на 50 метров друг от друга.

Фото: Илья Азар  / «Новая»

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Голунова задержали накануне днем в центре Москвы. При досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.

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Теги:
задержания, журналисты, голунов, ek
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