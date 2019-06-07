В Москве начались задержания на пикете в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова
«Новая газета»редакция
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На задержанных журналистов, которые находятся в ОВД «Тверской», составляют протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия), передал «Новой» Илья Азар.
Позднее он сообщил, что полиция отпустила всех без составления протоколов.
В Москве возде здания управления МВД по Москве начались задержания журналистов, которые встали с одиночными пикетами в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о сбыте наркотиков.
На данный момент известно, что задержаны журналисты:
- Павел Каныгин, «Новая»
- Илья Азар, «Новая»
- Виктор Шендерович, писатель
- Виктория Ивлева, фотограф
- Григорий Туманов, «Батенька, да вы трансформер»
- Александр Поливанов, Sports.ru
- Александр Горбачев, экс-редактор «Медузы»
- Анна Наринская, литературный критик
- Виктория Микиша, «Такие дела»
- Андрей Борзенко
- Игорь Садреев
- Александр Рыклин (позднее отпустили без составления протокола)
Как сообщает корреспондент «Новой», журналистов задержали за нарушение правил проведения пикета — якобы пикетчики стояли ближе, чем на 50 метров друг от друга.
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