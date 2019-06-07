Полиция признала, что фото «нарколаборатории» были сделаны не в квартире журналиста «Медузы»

Опубликованные ранее фотографии в пресс-релизе о деле журналиста Ивана Голунова были сделаны не в съемной квартире журналиста, как утверждалось ранее, подтвердили в пресс-службе московского главка МВД.

Таким образом, с места обысков была только одна из девяти фотографий (с загранпаспортом), как и говорили знакомые журналиста. Остальные фотографии с химическим оборудованием были сделаны накануне во время обысков в подмосковном Одинцово у некой группы лиц, «на связь с которой проверяется задержанный». Дело взял на личный контроль глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

Телеграм-канал Baza утверждает без указания источников, что лишние фото были опубликованы по ошибке сотрудниками пресс-службы, а полиция начала проверку из-за этого.

В полиции также сообщили, что после очной ставки с понятыми Голунов прошел медосвидетельствование, однако «сделать срезы ногтевых пластин он [Голунов] отказался». Адвокат журналиста при этом жаловался, что полицейские после задержания не делали смыв с рук, экспертиза по которому бы, по его мнению, показала бы отрицательный результат.

Обыски в съемной квартире Ивана Голунова. Фото: пресс-служба ГУ МВД

Голунова задержали накануне днем в центре Москвы, при досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.