Присяжные признали экс-майора ФСБ виновным в убийстве жителя Приэльбрусья, отказавшегося его подвезти

В Северо-Кавказском окружном военном суде присяжные признали бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова виновным в убийстве жителя Приэльбрусья Хусея Макитова, который отказался его подвезти. Об этом из суда сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Они признали, что Стерлягов нанес Макитову около 10 ударов ножом, в том числе смертельный удар в сердце, однако посчитали, что у него не было умысла и хулиганских побуждений. Присяжные также решили, что Стерлягов заслушивает снисхождения. Дата вынесения приговора судом пока не известна.

Накануне Стерляговv перед присяжными. «Хочу, чтобы судили честно. От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было», — сказал он во время последнего слова. Его обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений (пункт «и» части 2 статьи 105 УК).

Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Стерлягов с сослуживцами из ФСБ приехал в Кабардино-Балкарию на учения у подножья Эльбруса. Напившись вместе с коллегой, Стерлягов потребовал у находившегося рядом с ночным клубом Макитова довезти их до санатория, где они останавливались. Между ними началась перепалка, другу Макитова удалось убежать.