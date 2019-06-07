Путин впервые прокомментировал дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает РИА Новости.
«В этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая.
И я очень рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего. И будут приняты справедливые законные решения», — заявил Путин.
Путин напомнил, что сейчас, согласно российским законам, сейчас бизнесмен считается невиновным, а его причастность к преступлению должна быть доказана: «Что здесь такого особенного? Посмотрите на другие страны: в США бизнесменам дают по 100-150 лет тюрьмы — и ничего».
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Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции на 2,5 млрд рублей по завышенной цене. Калви свою вину отрицает.
Сейчас идет второй день Петербургского экономического форума, в предыдущие годы Калви был его частым гостем. Хотя организаторы форума зарегистрировали бизнесмена как участника, в дискуссионной программе вместо него участвуют другие сотрудники инвесткомпании.
О желании видеть Калви на ПМЭФ говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл арест Калви «безусловным шоком для экономики». Тем не менее, бизнесмен так и не получил разрешение следствия на посещение мероприятия.