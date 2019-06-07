Адвокат: в полиции Голунову более суток не давали есть и спать

обновлено Ивану Голунову предъявят обвинение завтра утром, потом будет избрана мера пресечения. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Об этом со ссылкой на адвоката журналиста сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, комиссия не нашла побоев на теле и лице Ивана Голунова и зафиксировала только царапины на спине.

Задержанный по делу о сбыте наркотиков журналист «Медузы» Иван Голунов более суток не спал и не ел. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Джулая.

Адвокат уточнил, что защита просит перенести вторую очную ставку на субботу, 8 июня. «Он уж плохо соображает, что происходит. В очень плохом состоянии», — заявил Джулай.

Кроме того, как рассказал адвокат, следователь наконец согласился взять смывы с рук и срезы ногтей у Голунова. Эта экспертиза может доказать, что Голунов не прикасался к наркотикам.

Ранее в полиции заявили, что Голунов прошел медосвидетельствование, однако отказался сделать срезы ногтевых пластин. По словам Джулая, Голунов, наоборот, настаивал на этом.

Голунова задержали накануне днем в центре Москвы, при досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. МВД опубликовало фото с химическим оборудованием, которые, как утверждало ведомство, были сняты в квартире журналиста.

Позже МВД признало, что с места обысков была только одна из девяти фотографий (с загранпаспортом). Остальные фотографии были сделаны накануне во время обысков в подмосковном Одинцово у некой группы лиц, «на связь с которой проверяется задержанный».

Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.