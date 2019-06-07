Суд вернул в Роскомнадзор дело о раскрытии гостайны «Коммерсантом»

Мировой суд вернул в Роскомнадзор административное дело в отношении газеты «Коммерсант» о разглашении гостайны.Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главного юриста ИД «Коммерсант» Георгия Иванова.

«Как следует из полученных нами документов, суд вернул Роскомнадзору материалы производства без рассмотрения, поскольку служба не описала, в чем именно состояло возможное правонарушение», – сказал он.

21 мая на «Коммерсант» составили протокол за использование сведений, которые являются гостайной (ч. 7 ст. 13.15 КоАП). Наказание по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей. Представители газеты заявили, что пока не знают о сути претензий.

После этого с сайта газеты удалили статью о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, после которой власти США пригрозили Каиру санкциями. Авторами материала являются бывшие сотрудники «Коммерсанта» Иван Сафронов и Александра Джорджевич, которые покинули ИД из-за претензий руководства к статье об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.