Тереза Мэй подала заявление об отставке с поста главы Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила членов Консервативной партии о своей отставке. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Мэй продолжит исполнять обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника. Партия должна выбрать нового руководителя во второй половине июля.

О решении уйти в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии Мэй заявила 24 мая. «Мне очень жаль, что я так и не смогла завершить выход Великобритании из Евросоюза», — сказала Мэй, отметив, что очень гордится тем прогрессом, который был достигнут за эти годы.

Тереза Мэй заняла пост премьера в июле 2016 года после отставки Дэвида Кэмерона на фоне итогов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Она стала второй в истории женщиной (после Маргарэт Тэтчер – ред.) на посту главы правительства Соединенного Королевства.

Согласно намеченному после референдума плану, Великобритания должна была выйти из ЕС к 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложенные Мэй проекты по Brexit. За время премьерства Мэй в отставку ушли 36 министров, 21 из них — из-за разногласий по поводу Brexit.