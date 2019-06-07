Петербургские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Сотрудники петербургских СМИ вышли на Невский проспект на акцию солидарности с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, задержанным в Москве по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» в Петербурге.

Татьяна Фельгенгауэр. Фото: Георгий Марков

Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек. Журналисты встали в одиночные пикеты и распространили более 500 листовок с информацией о задержании журналиста среди прохожих. Акция продолжалась около двух часов.

Фото: Георгий Марков

Сотрудники полиции переписали паспортные данные пикетчиков, но вмешиваться в проведение мероприятия не стали.

Фото: Георгий Марков

В Москве возле здания управления МВД на Петровке, 38 проходит серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. Желающие принять участие в акции выстроились в длинную очередь. Всего на акцию, по оценке корреспондента «Новой», пришли около 400 человек.

Очередь у здания ГУВД Москвы к одиночному пикету в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Ранее более 10 журналистов и активистов были задержаны около здания МВД за нарушение правил проведения пикета. Большинство из них отпустили.

Так, на муниципального депутата Басманного района Виктора Котова и журналиста Владимира Хейфеца составили протоколы за участие в несанкционированной акции, которая повлекла создание помех движению пешеходов или транспорта (ч. 6.1 ст.20.2 КоАП).

Полицейские измерили рулеткой расстояние между участниками пикета в поддержку Голунова и задерживают всех, кто ближе 50 метров к пикетирующему. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Напомним, что Голунова задержали накануне днем в центре Москвы, при досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.