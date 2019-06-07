Под открытым письмом с призывом немедленно освободить Ивана Голунова подписались почти 4 тысячи журналистов

Почти четыре тысячи журналистов поставили свои подписи под открытым письмом с требованием освободить корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в Москве по делу о сбыте наркотиков. Об этом «Новой» сообщил сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

«Мы осуждаем беспредел и произвол сотрудников МВД и требуем привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к задержанию, обыскам и возбуждению дела против нашего коллеги», — говорится в письме.

По данным на 22:50 мск было собрано 3740 подписей. «Мы публикуем только подписи журналистов, и нам приходится проверять данные вручную. Именно поэтому », — рассказал Карлинер.

Под письмом подписались сотрудники «Медузы», журналисты «Эха Москвы», «Дождя», RTVi, The Economist, «Новой газеты», «7×7», «Таких дел», а также студенты и преподаватели факультета журналистики МГУ и Высшей школы экономики.

Напомним, что Голунова задержали накануне днем в центре Москвы, при досмотре и обыске в квартире у него обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией (ст. 30, ст. 228.1 УК). Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.