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МВД: у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина

Общество

 

В квартире журналиста «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, изъяли более 5 граммов кокаина. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД.

«Полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — говорится в сообщении.

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Теги:
мвд, голунов, nt
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