Мадридский «Реал» подписал контракт с Эденом Азаром

Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар перешел в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт расчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года. Азара представят в качестве нового игрока «Реала» 13 июня на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Перед этим он пройдет медицинский осмотр.

В конце мая Азар в составе «Челси» выиграл финал Лиги Европы УЕФА, обыграв английский «Арсенал» со счетом 4:1. В финальном матче Азар забил два мяча.

28-летний Эден Азар выступал в «Челси» с 2012 года. В составе команды он по два раза выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы, один раз — Кубок Англии. До этого Азар выступал во французском «Лилле».