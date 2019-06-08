Трамп отложил введение пошлин в отношении Мексики

США отложили введение пошлин на товары из Мексики. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере.

«Я с радостью сообщаю, что США подписали соглашение с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики приостановлены на неопределенный срок»,— написал Трамп, добавив, что Мексика примет «решительные меры» для сокращения потока нелегальных мигрантов.

Как уточняет Reuters, теперь ищущие убежища в США мигранты будут ожидать решения американских властей, оставаясь на территории Мексики.

Ранее сообщалось, что с 10 июня в США будут действовать пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.

В феврале Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации для строительства стены на границе с Мексикой, поскольку без ЧС такие действия он должен согласовывать с конгрессом. Недавно суд заблокировал постройку участков стены на границе стран в штате Нью-Мехико и Аризоне, пишет Associated Press. Для строительства участков общей сложностью 86 километров Пентагон заключил контракты на миллиард долларов.