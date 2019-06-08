В Москве продолжаются пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

В Москве журналисты стоят в одиночных пикетах около Никулинского суда, который должен избрать меру пресечения Ивану Голунову, задержанному по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает корреспондент «Новой».

Журналист Михаил Фишман. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Журналист «Таких дел» Сергей Карпов был задержан. Его увезли в ОВД Раменки. По словам Карпова, по рации передают, что всех, кто стоит около суда, необходимо задерживать.

Вскоре полиция задержала главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву и активистку Александру Чукорину.

Сергей Карпов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар встал с плакатом напротив здания суда, так как всех пикетирующих на территории суда задерживают.

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Журналист Александр Плющев. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

К зданию суда коллеги и друзья Голунова принесли для всех ожидающих бутылки с водой и целую коробку с мытыми яблоками. Поскольку в такую жару ожидать несколько чаосов на улице очень тяжело. В суд не пускают.

Около здания управления МВД на Петровке, 38 уже более 16 часов люди стоят в одиночных пикетах в поддержку Голунова.

На Петровке пикеты продолжались всю ночь и продолжаются сейчас #свободуГолунову pic.twitter.com/GmxcyNJCe9 — Алексей Абанин (@aban_in) June 8, 2019

Пикеты начались накануне около 16:00 и продолжаются до сих пор. Вчера желающие принять участие в акции выстроились в длинную очередь. Всего на акцию, по оценке корреспондента «Новой», пришли около 500 человек.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по делу о сбыте наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). При досмотре у него якобы обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. В квартире у журналиста, по данным МВД, изъяли более 5 граммов кокаина. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.