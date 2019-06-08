В колонии на севере Свердловской области произошел крупный пожар

В исправительной колонии № 8 в поселке Гари Свердловской области произошел пожар на площади около 2000 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Возгорание началось в производственном амбаре, затем огонь перекинулся на корпуса, где содержатся заключенные. В настоящий момент огнем охвачено пять зданий. Всего в ИК № 8 находятся около 400 заключенных.

По словам спасателей, пострадавших нет. Информацию об отсутствии пострадавших «Новой газете» также подтвердил дежурный колонии. Причины возникновения пожара пока не установлены.