Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Статья грозит до 20 лет тюрьмы

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Голунову стало плохо в отделе полиции

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12:25 Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом он сообщил журналистке «Дождя» и члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиевой.

«Мне передали продукты, сводили в душ. Здесь лучше, чем в УВД. Хотя на стуле у шкафа было удобно, к шкафу можно прислонить голову и немного подремать. Я вспомнил про еду только на следующий день <...>, наверное, это из-за стресса», — рассказал Голунов.

По словам журналиста, адвоката к нему пустили только в 6 утра на следующий день после задержания, а все следственные действия (допросы, экспертизы и очные ставки и медосвидетельствование) заняли более 30 часов. Он добавил, что все это время был в наручниках.

«По голове меня ударили после того, как произошел досмотр, когда был обнаружен тот самый пакет — я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести. Сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно, наверное, это называется „несдержанность“.



А ушибы груди и спины я получил чуть позже, когда меня все же привели на экспертизу»,

— сказал Голунов. Журналист утверждает, что на медосмотре не зафиксировали ушиб грудной клетки и удар по виску. Голунов уточнил, что про возможность взять смывы с рук и срезы ногтей он узнал только от адвоката, их провели только после визита ОНК. До этого в МВД говорили, что Голунов сам отказался сдать срезы ногтей. Эта экспертиза может доказать, что Голунов не прикасался к наркотикам.

«Я хорошо понимаю, что со мной происходит, но нахожусь в нормальном состоянии. Когда адвокат приходит, вообще спокоен. Урывками узнаю о поддержке, тут главная проблема, никакой связи с внешним миром. Вот, вы мне сейчас рассказали про поддержку, и я счастлив. Спасибо всем, для меня это очень важно», — сказал Голунов.

Сейчас около Никулинского суда Москвы, который должен избрать меру пресечения Голунову, собрались журналисты. Некотрые из них стоят в одиночных пикетах. Полиция задержала журналистов «Таких дел» главреда Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов Сергея Карпова, а также активистку Александру Чукорину.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по делу о сбыте наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). При досмотре у него якобы обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. В квартире у журналиста, по данным МВД, изъяли более 5 граммов кокаина. Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.

В полиции отрицают, что Голунов был избит при задержании. «К нему были допущены представители ОНК, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного», — сообщили в МВД.

По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, комиссия действительно не нашла побоев на теле и лице Голунова и зафиксировала только царапины на спине.