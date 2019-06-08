Ивана Голунова отправили в больницу для обследования

обновлено 14:34 Ивана Голунова решили везти в больницу №71. Об этом сообщает источник «Новой газеты». Фото: источник «Новой газеты» В МВД подтвердили, что Голунова решили направить в медицинское учреждение для проведения обследования. 14:19 Следователь запрещает госпитализацию Ивана Голунова и собирается ехать с ним в суд, чтобы ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 14:00 Вторая бригада врачей скорой также настаивает на госпитализации Ивана Голунова.

Ивану Голунову стало плохо в отделе полиции, у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. Ему нужен рентген и госпитализация. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на врачей скорой.

«Начальник следственной части отказывает в госпитализации Ивана Голунова», — написал он, добавив, что следователь препятствует опросу врачами Голунова. Несмотря на давление полицейских, бригада скорой настаивает на немедленной госпитализации.

Кроме того, по словам Чикова, следователь требует от адвокатов Голунова дать подписку о неразглашении. «Полиция пытается заткнуть единственный источник информации о состоянии Голунова и о перманентных нарушениях его прав», — написал он.

Ранее Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции, приехавших врачей скорой помощи к журналисту пустили не сразу.

Сейчас около Никулинского суда Москвы, который должен избрать меру пресечения Голунову, собрались журналисты. Некотрые из них стоят в одиночных пикетах. Полиция задержала журналистов «Таких дел» главреда Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов Сергея Карпова, а также активистку Александру Чукорину.

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пришли с поручительством и собираются передать их суду.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы по делу о сбыте наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). При досмотре у него якобы обнаружили несколько свертков, в которых, как установила экспертиза, находились 4 грамма метилэфедрона. В квартире у журналиста, по данным МВД, изъяли более 5 граммов кокаина. Голунов считает, что наркотики ему подбросили.

Журналист рассказал, что после задержания его ударили по голове, а в отделе полиции протащили по полу. «Сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно, наверное, это называется „несдержанность“. А ушибы груди и спины я получил чуть позже, когда меня все же привели на экспертизу», — рассказал журналист, добавив, что один из полицейских надавил ему ногой на грудь.

Голунов утверждает, что на медосмотре не зафиксировали ушиб грудной клетки и удар по виску. В полиции отрицают, что журналист был избит при задержании.