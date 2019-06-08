Вице-премьер Борисов: причин прекращать производство SSJ-100 нет

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что катастрофа в Шереметьево не является причиной для прекращения производства самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает Интерфакс.

«У него (SSJ-100 — прим.) очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может», — сказал Борисов, добив, что SSJ-100 прошел европейскую и российскую сертификацию, а также ряд испытаний.