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Вице-премьер Борисов: причин прекращать производство SSJ-100 нет

Общество

 

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что катастрофа в Шереметьево не является причиной для прекращения производства самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает Интерфакс. 

«У него (SSJ-100 — прим.) очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может», — сказал Борисов, добив, что SSJ-100 прошел европейскую и российскую сертификацию, а также ряд  испытаний.

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Напомним, в выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» попала молния, после чего он вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. 

Росавиация назвала «человеческий фактор» приоритетной версией крушения самолета в Шереметьево& При этом авиакомпании в конце мая просили у Минтраспорта провести оперативную проверку модели SSJ-100 .

Теги:
superjet, самолеты, nt
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