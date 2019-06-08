Ивана Голунова доставили на обследование в больницу

Задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова привезли на обследование в больницу №71.

Фото: источник «Новой газеты»

После обследования в больнице №71 его могут отвезти в Никулинский суд, а затем направить в «арестантскую» больницу №20 для возможной последующей госпитализации.

Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай рассказывает о состоянии журналиста. По сообщению МВД, Голунова отправили в больницу на обследование. pic.twitter.com/sfWBQb1T7n — bbcrussian (@bbcrussian) June 8, 2019

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай рассказал, что журналист очень плохо себя чувствует, не понимает, что происходит, а также с трудом держится на стуле.

«Профессиональный, образованный человек, он понимал, о чем он пишет, ему поступали угрозы, в этой реальности он жил много лет. Представить, что он в такой реальности будет таким образом рисковать — это сюр. Я требую его свободы! Следствие – фиктивно», — заявила Ксения Собчак, приехавшая к зданию Никулинского суда, передает корреспондент «Новой».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что его поручительство передали адвокату Голунова для судебного заседания.

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